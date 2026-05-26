Saailinge bring groot vreugde by Gromar

Die Pioniersprojek leer Gromar-leerlinge waardevolle lesse oor landbou, verantwoordelikheid en geduld.

2 minutes ago
Janine Saayman 1 minute read
Arlo Greyling, Annerette Meyer en Hanru Nel. Foto’s: Verskaf/ CVO Gromar

Die Pioniersprojek by die CVO Gromar Landbou Akademie is vanjaar reeds in volle gang en die leerlinge se harde werk begin nou vrugte afwerp.

Gedurende April het leerlinge die saad van wortels, uie en beet ontvang om in hul eie saailinghouers te plant.

Pioniersprojek se eerste saailinge: Magriet Boshoff en Marnus van Staden.

Groot opgewondenheid het geheers toe die eerste groen plantjies hul verskyning begin maak het.

Vir baie van die leerlinge was dit ’n besondere ervaring om van die begin af self die groei van hul plante te kon volg en beleef.

Duné Terblanche, Mila Erasmus, Juan Steenkamp, Janelia de Klerk en Mialynn Hildebrand werskaf tydens die Pioniersprojek.

Die projek geniet groot ondersteuning onder die leerlinge, wat elke dag daarna uitsien om by hul plante uit te kom. Die entoesiasme oor die projek is só groot dat dit selfs in die klaskamers tasbaar is.

Elke leerling is verantwoordelik vir die daaglikse versorging van sy of haar plante. Deur hierdie praktiese ervaring leer hulle nie net meer oor landbou en plantgroei nie, maar ontwikkel ook belangrike lewensvaardighede soos verantwoordelikheid, geduld en deursettingsvermoë.

Die gr. 6-groep besig met die Pioniersprojek.

Die projek speel ’n waardevolle rol in praktiese leer en bied aan leerlinge ervaring wat hulle nog lank sal bybly. By CVO Gromar Landbou Akademie word daar nie net kennis gekweek nie, maar ook ’n liefde vir landbou en harde werk.

Die gr. 5-groep besig met die Pioniersprojek.

Janine has been working as a journalist/photographer since 2014 at the Daller in Groblersdal. She was awarded the O.H. Frewin Upcoming Journalist of the Year in her first year as a journalist. Janine has a passion for photography, writing, being creative and doing things to the best of her ability.
