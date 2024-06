Hoe rooibos jou dermgesondheid en immuniteit kan verbeter

In die winterseisoen kan immuunstelsels in die gedrang kom aangesien koue en griepvirusse volop is. Wanneer mens soek na maniere om immuniteit te versterk, is dit altyd ‘n goeie idee om jou inname van vitamiene en minerale soos vitamien C en sink te verhoog. Die verband tussen dermgesondheid en immuniteit word egter dikwels misgekyk.

Die neem van vitamiene kan help om jou immuniteit ‘n hupstoot te gee, maar die regte dieet om dermgesondheid te ondersteun is noodsaaklik om die liggaam te beskerm, veral gedurende die griepseisoen. Met dit in gedagte, het die Suid-Afrikaanse Rooibosraad (SARC) die feit beklemtoon dat een van die eenvoudigste en mees bekostigbare maniere om die immuunstelsel te ondersteun, rooibostee is. Dit kan jou dermgesondheid op verskeie maniere ondersteun.

“Die dermmikrobioom bestaan ​​uit triljoene bakterieë en virusse, waarvan baie uiters belangrik vir jou gesondheid, van jou immuunstelsel en hartgesondheid tot gewig en bloedsuikervlakke,” het Candice Sessions, Laager Rooibos-bemarkingsbestuurder, opgemerk. “Rooibos word al dekades lank deur Suid-Afrikaners gebruik om ’n verskeidenheid maag- en dermkwale te behandel. Dit is omdat rooibos ’n reeks eienskappe het wat bydra tot ’n gesonde derm, wat dit die perfekte toevoeging tot jou daaglikse dieet maak.”

Wat is die voordele van ‘n gesonde derm?

Die doeltreffende onttrekking van voedingstowwe uit voedsel.

Help die immuunrespons.

Ondersteun die dermversperringsfunksie.

Verminder intestinale ontsteking.

Verbeter metaboliese funksie.

Beskerm ons breingesondheid.

Hoe help rooibos die ingewande?

Rooibos bevat antioksidante

Rooibostee bevat flavonoïede, sowel as quercetin en fenoliese sure wat antioksidant-aktiwiteit bewerkstellig. ‘n Dieet ryk aan antioksidante help om vrye radikale in die liggaam te neutraliseer deur oksidatiewe stres te verminder, dra by tot algehele dermgesondheid en voorkom ‘lekkende derm’. Antioksidantryke diëte verlaag ook die risiko van sekere siektes soos tipe 2-diabetes en hartsiektes.

Rooibos het anti-inflammatoriese eienskappe

Benewens antioksidante bevat rooibos polifenole soos flavonoïede en dihidrochalkone wat anti-inflammatoriese eienskappe het. Die drink van rooibostee sal help om enige ontsteking in die spysverteringskanaal en dus spysverteringsongemak te verminder. Rooibos kan ook veranderinge in die spooramienafskeidingsprofiel wat deur estrogeenfluktuasies veroorsaak word, inhibeer. Dit maak die bestuur van dermgesondheid makliker vir vroue met inflammatoriese dermgesondheidskwessies.

Rooibos het prebiotiese potensiaal

Prebiotika is ‘n voedselbron vir jou ingewande mikroörganismes wat dermgesondheid ondersteun. Rooibos bevat bio-aktiewe verbindings – polifenole – wat as prebiotika dien, wat die groei van voordelige dermbakterieë aanmoedig terwyl dit die groei van skadelike bakterieë inhibeer. Hierdeur ondersteun rooibos voordelige dermbakterieë wat die dermbalans herstel en handhaaf.

Rooibos het anti-spasmodiese eienskappe

Rooibos bevat anti-spasmodiese verbindings wat die liggaam se kaliumione stimuleer om abdominale pyn soos maagkrampe te verlig. Omdat rooibos kafeïenvry is, normaliseer dit die vrystelling van dermvloeistowwe wat deur die voorgenoemde prebiotika ondersteun word. Saam is dit bekend vir die verligitng van diarree simptome.

Rooibos bevat geen oksaalsuur nie

Die meeste teemengsels bevat oksalate of oksalaatsure wat, wanneer dit mettertyd verbruik word, kan lei tot nierstene en ander gesondheidsprobleme. Rooibos bevat egter nie oksaalsuur nie, wat die risiko van nierstene verminder en nie inmeng met belangrike minerale opname in die liggaam nie.

“Winter is ‘n tyd wanneer ons liggaam se immuniteit op sy swakste is, so ons moet alles in ons vermoë doen om dit deur dieet te versterk,” het Sessions vertel. “‘n Warm koppie Laager Rooibos of Laager Tea4Kidz is ‘n goeie manier om hierdie winter ‘n daaglikse dosis ekstra beskerming te kry deur mideel van verbeterde dermgesondheid.”

