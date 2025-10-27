Middelburg-fietsryer ernstig beseer tydens wedren in Johannesburg
Maggie Smit (42) moet plastiese sjirurgie ondergaan nadat sy tydens gister se RideJoburg talle beserings opgedoen het.
’n Fietsryer van Middelburg is gister so ernstig beseer tydens die RideJoburg fietswedren in Johannesburg, dat sy vanoggend plastiese sjirurgie ondergaan.
Volgens Middelburg Observer word Maggie Smit (42) in die Netcare Garden City-hospitaal behandel.
Sy het sowat 5km na die wegspring geval en onder andere haar neus gebreek, haar bolip het gate in, daar is ’n gat in haar kop waar haar valhelm haar beseer het en sy het krake aan haar pelvis.
Nadat sy geval het, het sy haar bewussyn verloor en dit eers weer in die ambulans herwin.
Haar man, Johnny, is Woensdagaand gekies as die nuwe voorsittter van Middelburg Fietsryklub in die plek van Jaap Beyers.
Tot dusver kon niemand vir hom sê hoe Maggie geval het nie.
Nog ’n fietsryer word glo in Garden City met gebreekte ribbes behandel.
Dit blyk dat twee fietsryers se handvatsels aan mekaar geraak en hulle toe neergeslaan het. Maggie het waarskynlik oor hulle geval.
Sy word tans onder sterk verdowing gehou met haar man en twee kinders aan haar sy.
Johnny sê hy het in die Q-bondel weggespring en het gesien daar is boodskappe op sy selfoon, maar omdat dit van vreemde nommers af is, het hy dit nie beantwoord nie.
Hy het self ’n moeilike dag in die saal beleef en vir die eerste keer tydens ’n wedren erg met krampe gesukkel.
So erg dat hy 12km van die einde af van die fiets moes klim om die krampe te probeer uitstap.
Eers by die eindpunt moes hy hoor sy vrou het nie die wedren voltooi nie.
Hy het toe die boodskappe gesien dat sy geval het en na die Garden City-hospitaal afgevoer is.
Omdat sy voertuig 3km van die eindpunt parkeer was, was dit ’n verdere stryd om met die krampe tot daar te kom.
’n Foto van Maggie se helmet wys dat sy waarskynlik ernstiger beserings sou opdoen indien sy nie ’n goeie gehalte valhelm opgehad het nie.
- Middelburg Observer het navrae aan die organiseerders gestuur en wag op hulle kommentaar.