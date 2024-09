Zandélle Meyer se ster skitter: Van Riekie in ‘Binnelanders’ tot universiteitsdrama ‘Wyfie’

Suid-Afrikaners het met Zandélle Meyer kennis gemaak in haar eerste TV-rol as Riekie in Binnelanders voordat sy in Suidooster gespeel het en later as Chandré in Trompoppie te sien was. Boonop het sy vroeër vanjaar haar skryf- en regiedebuut by die Silwerskermfees in Kaapstad gemaak in die kortfilm O, Griet! Sy is droog.

Nou is sy terug op die universiteitstelenovela Wyfie, wat twee Silwerskerm-akteurspryse gewen het. Die reeks het ook ‘n MIP Africa Inclusive Lens-toekenning ingepalm en is gister by die Seoul internasionale dramatoekennings as die beste internasionale reeks aangewys.

Ons het met Zandélle gesels oor haar karakter, Jessie, wat by die Wyfie-rolverdeling vir Seisoen 2 aangesluit het.

Wat het jy van Wyfie gedink voordat jy ‘n rol daarin gekry het?

Ek het Wyfie gekyk voordat ek daarin gespeel het. Ek het van die begin af het gedink dit is so cool. As ek terugdink, was daar nooit iets (op plaaslike TV) wat my universiteitsjare weerspieël het nie. Baie van die dinge waaroor ek skaam was om oor te praat, kon ek nou op Wyfie sien. Daar is baie dinge waarmee jy op universiteit worstel wat betref jou geloof, seksualiteit, verlange na aanvaarding, en jou identiteit as mens. Dit was wonderlik om dit in Afrikaans te sien.

Hoe het jy deel geword van die rolverdeling?

Ek het oudisies vir ‘n paar ander rolle in Wyfie gedoen, maar toe ek die opdrag ontvang oor Jessie, ‘n naïewe eerstejaar in die Pantera-koshuis, het ek gedink daar is ‘n goeie kans dat dit kan uitwerk, want ek kry gewoonlik rolle as die jonger meisie, al is ek nou 24!

Op Wyfie gebeur dinge baie vinnig. Ek het die oudisie gedoen, is die volgende dag teruggeroep en het dieselfde dag gehoor ek het die rol en ons begin die volgende week skiet. Dit is eintlik baie beter dat dit so vinnig is; dit haal die angs uit die proses, pleks daarvan om te wag en te wonder of jy die rol het.

Jy het genoem dat Jessie ietwat naïef is. Hoe pas sy op universiteit in?

Jessie verteenwoordig ‘n eerste jaar op universiteit. Sy word in Pantera geplaas en een van Pantera se tradisies is dat jy ‘n koshuisma kry. So word sy toe die koshuisdogter van al die Grototters. In haar oë is dit ‘n wen-wen: Vier vir die prys van een!

Al die Grototters kyk uit vir haar, maar dit is Mia en Shay wat spesiale belangstelling in haar toon. Mia word vir haar ‘n mentor. Dis nogal snaaks, want hulle is twee heeltemal verskillende mense. Jessie noem haar Mamma Mia.

Omdat sy nog so nuut op kampus is en alles nog baie vreemd is, soek sy daardie gevoel van aanvaarding.

Sy probeer die meisiekode tussen die Otters verstaan. Sy is eintlik die eerste een wat raaksien dat daar sekere dinge is wat hulle vir mekaar doen. Hulle sal ook enigiets vir mekaar.

Sy probeer dan dieselfde doen, maar haar naïwiteit bring haar in die moeilikheid. Die meeste van haar storielyne is ietwat chaoties omdat sy so naïef is en dinge blindelings aanpak sonder om aan die gevolge te dink.

Kristen Raath, Beáta Bena Green and Mienke Ehlers in Wyfie. Foto: Showmax

Was dit vreemd om jouself weer in die skoene van ‘n 18-jarige te probeer plaas?

Dit is makliker om ‘n jonger karakter te speel, want jy is al deur sommige van die ervarings. Ek het drama op Stellenbosch gestudeer en ek kon beslis dele van myself in Jessie sien, veral hoe ek in my eerste jaar was – ek was ook naïef. Ek het van Potchefstroom na Stellenbosch gekom, so ek was van ‘n klein dorpie en het nie veel geweet nie. Jy voel ‘n bietjie soos ‘n buitestander, maar dan besef jy ook hoe dit in die koshuis is en hoe dit jou uitnooi. Jy is deel van ‘n susterskap. Soos Jessie het ek myself egter ook soms in situasies bevind waarin ek nie wou wees nie!

Wat van jou tyd op ‘Wyfie’ staan ​​vir jou uit?

Ek het meestal saam met Johan (Cronjé), Emilie (Badenhorst) en Ben (Heyns) as regisseurs gewerk. Hulle het ‘n baie rustige energie, wat baie gehelp het. Dit was die eerste keer vanjaar dat ek voor die kamera was en hulle verstaan ​​al daardie senuwees wat jy het en hulle help om jou te kalmeer.

Daar is ook meer tyd vir kreatiewe vryheid. Ek het meer ondervinding met sepies, wat baie soos ‘n worsmasjien is. Met Wyfie was daar meer tyd en meer ruimte om te verken en te speel.

Hulle het ‘n baie realistiese benadering en ‘n organiese manier van speel en skep. Soms sou ek dink ek het ‘n fout in die toneel gemaak, soos om per ongeluk ‘n boek te laat val, en dan sou Johan sê: “Nee, dis eintlik cool; dit is hoe goed regtig gebeur.”

*Jy kan nou al die episodes van die eerste reeks marathonkyk. Nuwe episodes word elke Dinsdagaand uitgesaai.

