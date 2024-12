So word Watergat onthou

’n Groblersdal inwoner bring hierdie week hulde aan tannie Linda Strijdom wat die Watergat verloor het na ’n onlangse brand.

Lees meer hier: Video: Watergat verwoes in vlammehel

Frikkie Tolmay het die besondere brief geskryf oor tannie Linda en die Watergat:

Onthou Tannie Linda: Die hart van Watergat

Op die sonderlinge dorpie, Groblersdal, was Tannie Linda meer as net ’n kroegeienaar; sy was ’n baken van warmte en vriendelikheid vir baie wat deur Watergat se deure gestap het. Haar hare, altyd netjies gedoen, was ’n weerspieëling van haar lewendige gees en toewyding om ’n verwelkomende atmosfeer vir almal te skep.

Vir jare was Watergat meer as ’n kroeg; dit was ’n tweede tuiste vir plaaslike inwoners. Tannie Linda het ’n unieke gawe gehad om met haar beskermhere kontak te maak, en dien nie net as ’n kroegmeisie nie, maar ook as ’n moederfiguur, vertroueling en selfs ’n tydelike sielkundige. Haar goeie woord en wyse raad kon deur die kroeg gehoor word, waar gelag en hartlike gesprekke so vrylik soos die drankies gevloei het.

Die kroeg het ’n heiligdom van dankbaarheid en seëninge geword, ’n plek waar vriendskappe geblom het en herinneringe gemaak is. Tannie Linda se koesterende teenwoordigheid het Watergat omskep in ’n gekoesterde gemeenskapsentrum, waar almal gewaardeer en verstaan ​​gevoel het.

Tragies genoeg is die geliefde Watergat Kroeg onlangs deur ’n brand verwoes, wat ’n leemte in die harte van baie gelaat het. Tog, selfs in hierdie verlies, sal die gees van Tannie Linda en die vriendskappe wat daar gesmee is, vir altyd in die harte bly van diegene wat sy aangeraak het.

Terwyl Groblersdal treur oor die verlies van Watergat, vier ons die nalatenskap van Tannie Linda – ’n vrou wie se liefde en vriendelikheid ons lewens verryk het. Haar nagedagtenis sal ons steeds inspireer om die verbindings wat ons maak en die gemeenskap wat ons bou, te koester. Alhoewel Watergat dalk weg is, sal die bande wat daar gevorm word, voortduur, en ons herinner aan die wonderlike dame wat dit alles moontlik gemaak het.

•Daar word vanaand ’n afskeid gehou van Watergat. Groblersdal inwoners word genooi om omstreeks 17:30 vir ’n laaste keer ’n drankie te geniet op Watergat. Vir almal wat Watergat wil groet, sal daar vir die laaste keer in die parkeerterrein van Watergat bymekaar gekom word. Elkeen word aangemoedig om hul eie drankie/s te bring en ’n stoel.

