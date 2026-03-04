Observer Daller

Padwerke sluit deel van Herefordstraat vir verkeer

Die dubbelbane in Herefordstraat is aangepas terwyl slaggate herstel word, met motoriste wat versoek word om versigtig te ry en padtekens te volg.

Workers in orange vests gather near palm trees lining a quiet street. The background features shops and cloudy skies, creating a calm urban scene.
Die dubbelbaan voor Design a Sign is gesluit weens padwerke in Herefordstraat (N11).

’n Deel van Herefordstraat (N11) is tans gesluit vir verkeer weens padwerke waar konstruksiewerkers besig is om slaggate te herstel.

Die betrokke gedeelte strek vanaf Design a Sign tot net voor die Suzuki-handelaar in Herefordstraat. Die pad is gesluit vir verkeer wat vanaf die dorp in die rigting van die Schoemanpad op die N11 beweeg.

Om verkeersopeenhopings te beperk, is een van die dubbelbane vanaf die Schoemanpad oopgemaak vir voertuie wat vanaf die dorp reis. Dit laat beperkte verkeersvloei toe terwyl die herstelwerk voortduur.

Motoriste word gemaan om versigtig te wees wanneer hulle deur die gebied ry, aangesien konstruksiewerkers op die toneel is. Konstruksiewerkers wys padgebruikers waar om te ry, en die nodige padtekens is opgerig om veiligheid te verseker.

• As jy weet van ongelukke, mis, groot slaggate en ander obstruksies op die paaie wat verkeer kan beïnvloed, skakel of stuur vir ons ’n WhatsApp (met ’n foto of video, indien moontlik) na 082 575 7016.

