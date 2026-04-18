Erasmus die held in Rooi Bulle sege
"Cometh the hour, cometh the man" toe plaasvervanger aanlê pale toe.
Die vreugdevure brand vanaand hoog in die Rooi Bulle kamp, na ’n 15-12 oorwinning in die NWU Pukke-reeks oor Hoërskool Middelburg op Kempton Park. Hulle het uitgespeel vir posisie vyf en ses.
Die wedstryd het nie veel hoogtepunte opgelewer nie en sal eerder onthou word vir die strafskoppe en geel kaarte wat soos Smarties uitgedeel is. Twee geel kaarte aan Middies en een vir HTS Middelburg met ’n spul strafskoppe na albei kante.
Hoërskool Middelburg het eerste bloed geruik met ’n drie, maar dit was nie lank nie of HTS Middelburg het met sy eerste vyfpunter geantwoord. Dit was ook die rustydtelling, vyf elk.
Nadat daar kante geruil is, het Middies weer eerste punte aangeteken en lank 12-7 voorgeloop.
Nadat die Rooies die telling gelykop gemaak het, 12 elk, het dit gelyk asof dit ook die eindtelling gaan wees.
Met ’n minuut speeltyd oor het die span in groen met ’n lang strafdoel misluk.
Maar hoe sê hulle “cometh the hour cometh the man”.
Middies is gestraf en plaasvervanger Cornelius Erasmus het aangelê pale toe. Hy het die strafdoel suiwer deur die pale gestuur om HTS Middelburg met 15-12 te laat wen.