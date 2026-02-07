Cricket

T20 World Cup: All the fixtures and pools

7 February 2026

South Africa are in Pool D, with defending champions India are in Pool A.

Proteas players

Aiden Markram will lead the Proteas at the T20 World Cup. Picture: Alex Davidson-ICC/ICC via Getty Images

The 2026 edition of the T20 World Cup starts in India and Sri Lanka on Saturday, with India the defending champions.

Twenty teams are divided into four pools of five each.

Pool A consists of India, Namibia, Netherlands, Pakistan and the USA, Pool B consists of Australia, Ireland, Oman, Sri Lanka and Zimbabwe, Pool C consists of England, Italy, Nepal, Scotland and the West Indies and Pool D consists of South Africa, Afghanistan, Canada, New Zealand and the United Arab Emirates.

The two two teams in each pool will advance to the Super 8 stage of the competition.

Fixtures:

Saturday
7.30am: Pakistan v Netherlands
11.30am: West Indies v Scotland
3.30pm: India v US

Sunday
7.30am: New Zealand v Afghanistan
11.30am: England v Nepal
3.30pm: Sri Lanka v Ireland

9 February
7.30am: Scotland v Italy
11.30am: Zimbabwe v Oman
3.30pm: South Africa v Canada

10 February
7.30am: Netherlands v Namibia
11.30am: New Zealand v UAE
3.30pm: Pakistan v US

11 February
7.30am: South Africa v Afghanistan
11.30am: Australia v Ireland
3.30pm: England v West Indies

12 February
7.30am: Sri Lanka v Oman
11.30am: Nepal v Italy
3.30pm: India v Namibia

13 February
7.30am: Australia v Zimbabwe
11.30am: Canada v UAE
3.30pm: US v Netherlands

14 February
7.30am: Ireland v Oman
11.30am: England v Scotland
3.30pm: New Zealand v South Africa

15 February
7.30am: West Indies v Nepal
11.30am: US v Namibia
3.30pm: India v Pakistan

16 February
7.30am: Afghanistan v UAE
11.30am: England v Italy
3.30pm: Australia v Sri Lanka

17 February
7.30am: New Zealand v Canada
11.30am: Ireland v Zimbabwe
3.30pm: Scotland v Nepal

18 February
7.30am: South Africa v UAE
11.30am: Pakistan v Namibia
3.30pm: India v v Netherlands

19 February
7.30am: West Indies v Italy
11.30am: Sri Lanka v Zimbabwe
3.30pm: Afghanistan v Canada

20 February
3.30pm: Australia v Oman

Super 8 stage
21 February to 1 March

Semi-finals
4 and 5 March

Final
8 March

