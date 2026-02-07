T20 World Cup: All the fixtures and pools

South Africa are in Pool D, with defending champions India are in Pool A.
The 2026 edition of the T20 World Cup starts in India and Sri Lanka on Saturday, with India the defending champions.
Twenty teams are divided into four pools of five each.
Pool A consists of India, Namibia, Netherlands, Pakistan and the USA, Pool B consists of Australia, Ireland, Oman, Sri Lanka and Zimbabwe, Pool C consists of England, Italy, Nepal, Scotland and the West Indies and Pool D consists of South Africa, Afghanistan, Canada, New Zealand and the United Arab Emirates.
The two two teams in each pool will advance to the Super 8 stage of the competition.
Fixtures:
Saturday
7.30am: Pakistan v Netherlands
11.30am: West Indies v Scotland
3.30pm: India v US
Sunday
7.30am: New Zealand v Afghanistan
11.30am: England v Nepal
3.30pm: Sri Lanka v Ireland
9 February
7.30am: Scotland v Italy
11.30am: Zimbabwe v Oman
3.30pm: South Africa v Canada
10 February
7.30am: Netherlands v Namibia
11.30am: New Zealand v UAE
3.30pm: Pakistan v US
11 February
7.30am: South Africa v Afghanistan
11.30am: Australia v Ireland
3.30pm: England v West Indies
12 February
7.30am: Sri Lanka v Oman
11.30am: Nepal v Italy
3.30pm: India v Namibia
13 February
7.30am: Australia v Zimbabwe
11.30am: Canada v UAE
3.30pm: US v Netherlands
14 February
7.30am: Ireland v Oman
11.30am: England v Scotland
3.30pm: New Zealand v South Africa
15 February
7.30am: West Indies v Nepal
11.30am: US v Namibia
3.30pm: India v Pakistan
16 February
7.30am: Afghanistan v UAE
11.30am: England v Italy
3.30pm: Australia v Sri Lanka
17 February
7.30am: New Zealand v Canada
11.30am: Ireland v Zimbabwe
3.30pm: Scotland v Nepal
18 February
7.30am: South Africa v UAE
11.30am: Pakistan v Namibia
3.30pm: India v v Netherlands
19 February
7.30am: West Indies v Italy
11.30am: Sri Lanka v Zimbabwe
3.30pm: Afghanistan v Canada
20 February
3.30pm: Australia v Oman
Super 8 stage
21 February to 1 March
Semi-finals
4 and 5 March
Final
8 March
Support Local Journalism
Add The Citizen as a Preferred Source on Google and follow us on Google News to see more of our trusted reporting in Google News and Top Stories.