HBV blink uit by NWU semifinaal
Hoërskool Ben Viljoen se sportspanne het hul staal gewys tydens die semifinale rondte van die NWU Skolesportreeks, wat by Hoërskool Volksrust aangebied is.
Met sterk vertonings in hokkie, rugby en netbal het die Dallers hulself as gedugte teenstanders bewys en die skool se sportkultuur trots uitgedra – beide op en langs die veld.
Die hokkiespanne, veral die dogters, het beïndruk met vasberadenheid en goeie samewerking, terwyl die rugbyspanne fisiek en gefokus opgetree het in hul wedstryde. Op die netbalbaan het die spelers ook hul merk gemaak met deursettingsvermoë en spanwerk wat duidelik sigbaar was.
Alhoewel nie elke wedstryd in hul guns geëindig het nie, het die algehele prestasie van die Dallers gewys dat die skool se sportgees lewendig en groeiend is.
