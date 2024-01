Coetzee back for Bulls, Sharks bench Etzebeth: All the Champs, Challenge Cup team news

All five SA teams are in action in the Champions Cup and Challenge Cup competitions this weekend.

The Bulls and Stormers are involved in Champions Cup action on Saturday, against Bristol away (5.15pm) and Sale (7.30pm) at home respectively, while in the Challenge Cup, the Sharks host Oyonnax (3pm) and the Lions are at Montpellier (10pm).

On Sunday, the Cheetahs and Pau meet in Amsterdam at 3.30pm.

Here are all the lineups of the five South African teams that will be in action this weekend.

Sharks team (v Oyonnax in Challenge Cup), Durban, 3pm Saturday:

Aphelele Fassi, Werner Kok, Lukhanyo Am, Francois Venter, Makazole Mapimpi, Curwin Bosch, Grant Williams, Phepsi Buthulezi, Lappies Labuschagne, Tino Mavesere, Gerbrandt Grobler, Corne Rahl, Hanro Jacobs, Fez Mbatha, Ox Nche. Bench: Kerron van Vuuren, Ntuthuko Mchunu, Khwezi Mona, Eben Etzebeth, James Venter, Jaden Hendrikse, Diego Appollis, Eduan Keyter

Bulls team (v Bristol, in Champions Cup), Bristol, 5.15pm Saturday:

Devon Williams, Sebastian de Klerk, David Kriel, Harold Vorster, Sergeal Petersen, Johan Goosen, Embrose Papier, Mpilo Gumede, Elrigh Louw, Marcell Coetzee, Reinhardt Ludwig, Ruan Vermaak, Wilco Louw, Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp. Bench: Simphiwe Matanzima, Tiaan de Lange, Khutha Mchunu, Ruan Nortje, Deon Slabbert, Keagan Johannes, Chris Smith, Henry Immelman

Stormers team (v Sale, in Champions Cup), Cape Town, 7.30pm Saturday:

Damian Willemse, Courtnall Skosan, Suleiman Hartzenberg, Dan du Plessis, Leolin Zas, Manie Libbok, Herschel Jantjies, Hacjivah Dayimani, Ben-Jason Dixon, Deon Fourie, Ruben van Heerden, Adre Smith, Neethling Fouche, Andre-Hugo Venter, Sti Sithole. Bench: Joseph Dweba, Ali Vermaak, Brok Harris, Connor Evans, Marcel Theunissen, Nama Xaba, Paul de Wet, Warrick Gelant

Lions team 9v Montpellier, in Challenge Cup), Montpellier, 10pm Saturday:

Andries Coetzee, Stean Pienaar, Erich Cronje, Rynhardt Jonker, Boldwin Hansen, Jordan Hendrikse, Nico Steyn, Hanru Sirgel, Izan Esterhuizen, JC Pretoruis, Darrien Landsberg, Etienne Oosthuizen, Conrad van Vuuren, Jaco Visagie, Morgan Naude. Bench: Morne Brandon, Corne Fourie, Ruan Smith, Raynard Roets, Ruhan Straeuli, Travis Gordon, Johan Mulder, Gianni Lombard

Cheetahs team (v Pau, in Challenge Cup), Amsterdam, 3.30pm Sunday:

Tapiwa Mafura, Munier Hartzenberg, Evardi Boshoff, Reinhardt Fortuin, Cohen Jasper, George Lourens, Ruan Pienaar, Jeandré Rudolph, Friedle Olivier, Gideon van der Merwe, Victor Sekekete, Rynier Bernardo, Aranos Coetzee, Louis van der Westhuizen, Schalk Ferreira. Bench: Marko Janse van Rensburg, Alulutho Tshakweni, Hencus van Wyk, Carl Wegner, Daniel Maartens, Sibabalo Qoma, Rewan Kruger, Ali Mgijimi