Observer Daller

Groblersdal: Padonderhoudswerk op N11

Padonderhoudswerk word tans gedoen op die N11 in Groblersdal tussen die gholfbaan en die Sasol vulstasie.

October 24, 2025
Janine Saayman 1 minute read
Road maintenance work is evident. A quiet street scene featuring parked vehicles near a triangular entrance sign. Trees and greenery line the road on a sunny day, creating a calm atmosphere.
Padwerkers besig met onderhoud werk op die N11 in Voortrekkerstraat vanaf die afdraai na Haarhoffstraat. Foto: Janine Saayman.

Motoriste word gewaarsku dat daar tans padwerke op die N11 is tussen Groblersdal Gholfklub (Voortrekkerstraat) en die Sasol vulstasie (Herefordstraat).

Volgens Elias Motsoaledi Plaaslike Munisipaliteit word algemene instandhouding op die pad gedoen en word motoriste aangeraai om spoed te verminder in die area.

Hulle is tans besig met padwerke in Voortrekkerstraat vanaf die ingang by Loskop Gimnasium tot by die afdraai na Haarhoffstraat.

Daar is egter een van die aankomende dubbelbane naby die afdraai van Haarhoffstraat na die gimnasium geopen vir die verkeer wat vanaf Hoërskool Ben Viljoen se rigting kom. Padwerkers wys motoriste waar om te ry.

Die munisipaliteit verseker padverbruikers dat alle padtekens en instruksies van verkeerbeamptes nagekom word.

Hulle vra verskoning vir die ongerief en vra motoriste se samewerking sodat hulle die padinfrastruktuur kan verbeter.

• As jy weet van ongelukke, mis, groot slaggate en ander obstruksies op die paaie wat verkeer kan beïnvloed, skakel of stuur vir ons ’n WhatsApp (met ’n foto of video, indien moontlik) na 082 575 7016.

Lees ook: Padwerke voor Groblersdal Hospitaal

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
October 24, 2025
Janine Saayman 1 minute read

Janine Saayman

Janine has been working as a journalist/photographer since 2014 at the Daller in Groblersdal. She was awarded the O.H. Frewin Upcoming Journalist of the Year in her first year as a journalist. Janine has a passion for photography, writing, being creative and doing things to the best of her ability.
Back to top button